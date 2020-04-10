Футболист из Ибицы поучаствовал в разработке респиратора

Защитник «Ибицы» Алекс Кинтанилья был одним из разработчиков респиратора, который сможет заменить аппарат ИВЛ.

У Кинтанильи есть навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям. Он руководил проектированием и технической разработкой респиратора, который еще в 1995 году был изобретен доктором Лукасом Пиказо.

Процесс занял 19 дней, по 12 часов в день.

Футболист через видеоконференции сотрудничал с коллегами из Бильбао, Нанта, Мадрида, Кадиса и Галисии.