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    Футболист из Ибицы поучаствовал в разработке респиратора

    Защитник «Ибицы» Алекс Кинтанилья был одним из разработчиков респиратора, который сможет заменить аппарат ИВЛ.

    У Кинтанильи есть навыки промышленного инженера и специалиста по жидкостям. Он руководил проектированием и технической разработкой респиратора, который еще в 1995 году был изобретен доктором Лукасом Пиказо.

    Процесс занял 19 дней, по 12 часов в день.

    Футболист через видеоконференции сотрудничал с коллегами из Бильбао, Нанта, Мадрида, Кадиса и Галисии.

    • «Ибица» – команда Сегунды Б (третий по силе дивизион Испании).

    Источник: Marca

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