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  • «Фиорентина» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Фиорентина» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 20:50
Фиорентина
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
27' Р. Пикколи 90+5' Ч. Ндур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Эдин Джеко
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сигма
91
Jan Koutny
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
16
Filip Slavicek
ЦЗ
70
Ахмад Гали
ЛВ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
25
Matej Mikulenka
ЦП
7
Михал Беран
АП
27
Артур Должников
ПВ
20
Иржи Слама
(К) ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
98
Matúš Hruška
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
7
Stepan Langer
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
3-3-1-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
91
Пикколи
7
Джеко
3-2-3-2
91
2
Силла
21
Крал
16
26
Костадинов
25
27
Должников
7
Беран
70
Гали
24
20
Слама
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
8
Мандрагора
10
Фаццини
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
7
Джеко
26
Костадинов
7
Брейте
7
Брейте
26
Костадинов
24
7
7
24
27
Должников
23
Мичез
23
Мичез
27
Должников
Мичез
6
6
Мичез
25
26
Тижани
26
Тижани
25
Остались в запасе
Фиорентина
Сигма
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
98
Matúš Hruška
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Фиорентина - Сигма
3
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
19
18
Офсайды
7
1
Количество передач
390
328
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Сигмы», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Сигма»

«Фиорентина» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Сигма Фиорентина
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