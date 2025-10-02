02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
5
Понграчич
4
Мари
3
Раньери
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
91
Пикколи
7
Джеко
3-2-3-2
91
2
Силла
21
Крал
16
26
Костадинов
25
27
Должников
7
Беран
70
Гали
24
20
Слама
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
5
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
5
Понграчич
20
Додо
29
Фортини
29
Фортини
20
Додо
8
Мандрагора
10
Фаццини
10
Фаццини
8
Мандрагора
7
Джеко
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
7
Джеко
26
Костадинов
7
Брейте
7
Брейте
26
Костадинов
24
7
7
24
27
Должников
23
Мичез
23
Мичез
27
Должников
Мичез
6
6
Мичез
25
26
Тижани
26
Тижани
25
Остались в запасе
Фиорентина
Сигма
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
98
Matúš Hruška
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
Остались в запасе
98
Matúš Hruška
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Фиорентина - Сигма
3
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
19
18
Офсайды
7
1
Количество передач
390
328
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Сигмы», 2 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Сигма»
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Источник: «Бомбардир»