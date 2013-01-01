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    Форвард чешской «Сигмы» Голенков хочет вернуться в Россию. Им интересуется «Нижний Новгород»

    Нападающий «Сигмы» Егор Голенков может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации «Матч ТВ», 22-летним футболистом интересуется «Нижний Новгород». Сам Голенков также хочет вернуться в Россию.

    «Интерес ко мне есть, в том числе от «Нижнего Новгорода», но сейчас все мысли, чтобы восстановиться после травмы. Если честно, в Чехии не особенно понравилось, особенно в бытовом плане. Много вопросов к клубу по поводу того, как меня лечили.

    Там как получилось: уже шел сезон, я ждал документы для заявки – и на тренировке случился стык колено в колено. Все думали, что ушиб, а в итоге пришлось делать операцию, пусть и несложную по хирургическим меркам.

    Сейчас завершаю восстановление. Наверное, в общей группе на первых сборах тренироваться еще не буду, но с мячом уже начну работать. По срокам к сезону подойду в боевой готовности, вопрос – где буду играть», – сказал Голенков.

    • Голенков перешел в «Сигму» из «Крыльев Советов» в августе.
    • Из-за травмы россиянин не провел ни одного матча за чешский клуб.
    • В прошлом сезоне Голенков провел 36 матчей в ФНЛ, забил 14 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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