Форвард чешской «Сигмы» Голенков хочет вернуться в Россию. Им интересуется «Нижний Новгород»

Нападающий «Сигмы» Егор Голенков может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», 22-летним футболистом интересуется «Нижний Новгород». Сам Голенков также хочет вернуться в Россию.

«Интерес ко мне есть, в том числе от «Нижнего Новгорода», но сейчас все мысли, чтобы восстановиться после травмы. Если честно, в Чехии не особенно понравилось, особенно в бытовом плане. Много вопросов к клубу по поводу того, как меня лечили.

Там как получилось: уже шел сезон, я ждал документы для заявки – и на тренировке случился стык колено в колено. Все думали, что ушиб, а в итоге пришлось делать операцию, пусть и несложную по хирургическим меркам.

Сейчас завершаю восстановление. Наверное, в общей группе на первых сборах тренироваться еще не буду, но с мячом уже начну работать. По срокам к сезону подойду в боевой готовности, вопрос – где буду играть», – сказал Голенков.