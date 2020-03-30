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  • «Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом

«Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом

30 марта 2020, 14:50

Владелец пражской «Спарты», миллиардер Даниэль Кржетински заразился коронавирусом.

«У всех, с кем я проходил тестирование, был отрицательный результат на COVID-19, включая одного человека, от которого я мог бы заразиться напрямую. Мой тест дал положительный результат. Это произошло 12 марта, с тех пор я в изоляции. У меня не было симптомов, которые позволили бы понять, что я инфицирован. Не было температуры или кашля, просто легкий насморк, я работал нормально.

Когда я узнал о заражении, меня охватила сильная паника, что я заразил очень много людей. Я обзвонил всех, с кем встречался – в Чехии и за границей. Многие прошли тестирование – в общей сложности 27 человек. Все тесты были отрицательными», – приводит слова Кржетински Е15.

Источник: E15
Чехия. Синот Лига Спарта
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