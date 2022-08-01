Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Нападающий «Спарты» Ян Кухта, права на которого принадлежат «Локомотиву», может получить длительную дисквалификацию за грубую игру.
В матче со «Слованом» форвард наступил на голову вратарю Оливье Флигену.
После просмотра VAR Кухту удалили с поля. Вероятно, его дисквалифицируют на шесть игр.
- «Спарта» арендовала футболиста у «Локомотива» с правом приоритетного выкупа.
- Сумма сделки – 1+4 миллиона евро.
- Кухта забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах, выступая за клуб РПЛ.
Источник: iSport.cz