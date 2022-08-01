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  • Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей

1 августа 2022, 23:10
2

Нападающий «Спарты» Ян Кухта, права на которого принадлежат «Локомотиву», может получить длительную дисквалификацию за грубую игру.

В матче со «Слованом» форвард наступил на голову вратарю Оливье Флигену.

После просмотра VAR Кухту удалили с поля. Вероятно, его дисквалифицируют на шесть игр.

  • «Спарта» арендовала футболиста у «Локомотива» с правом приоритетного выкупа.
  • Сумма сделки – 1+4 миллиона евро.
  • Кухта забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах, выступая за клуб РПЛ.

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Источник: iSport.cz
Чехия. Фортуна Лига Локомотив Спарта Слован Кухта Ян
Комментарии (2)
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inzek
1659387167
очень сложно по одному повтору судить...всю атаку бы в динамике. по мне, так красная заслуженно показана, но не на 6 матчей. я злого умысла не вижу, играл момент до конца. ну и обязательно подвязать российский клуб) куда ж без этого) ЗЫ вратарю здоровья если пострадал!
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Добрый Бобер
1659426273
Кухта тот ещё подонок. С кем там "Паровозы" играли в прошлом чемпе, когда из-за его мудацкого поступка двойное удаление случилось?
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