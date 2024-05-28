Опубликована заявка сборной Чехии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Витезслав Ярош («Штурм»), Матей Коварж («Байер»), Индржих Станек («Славия»);
Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Давид Доудера («Славия»), Робин Гранач («Виктория Пльзень»), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Мартин Витик («Спарта»), Томаш Влчек («Славия»), Давид Зима («Славия»);
Полузащитники: Томаш Голеш («Славия»), Ладислав Крейчи («Спарта»), Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв («Виктория Пльзень»), Матей Юрасек («Славия»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шулц («Виктория Пльзень»), Моймир Хитил («Славия»);
Нападающие: Адам Гложек («Байер»), Томаш Хоры («Виктория Пльзень»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Чехия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Грузией.