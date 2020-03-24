Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»

Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»

24 марта 2020, 14:38

Полузащитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в Чехии.

«Мое здоровье – супер. Дома уже почти две недели на карантине. В последние дни начал искать выгоду из этого. Можно себе уделить больше времени. Главное, что я и моя семья здоровы. У меня нет домашних тренажеров. Прочитал достаточно книг о том, как тренироваться дома. Для меня это не трудно.

Когда только начали говорить о карантине, все смеялись. Власти выпустили закон, что нельзя выходить на улицу без маски, и за это может быть штраф до 3 тыс. крон. Это около 9 тыс. рублей. Поэтому все стали гулять в масках.

Сейчас люди почти не выходят на улицы. Только в экстренных случаях. Не смотрю чешские новости. Все узнаю от знакомых, друзей и агента. Когда возобновится чемпионат Чехии? Такую информацию нам не доносят. Предварительно сообщали, что тренировки возобновятся 24 марта. Но на днях сказали, что все переносится до 4 апреля. И до этой даты у нас карантин.

Пока что сидим дома и ждем. Доктор нам написал, чтобы мы сообщали о каких-то проблемах со здоровьем. Каждую неделю нам в общую группу скидывают план тренировок. Мы выполняем упражнения.

Мне Россия нравится, потому что тут люди спокойнее относятся к инфекции. Есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему. Постоянно общаюсь с родными. Советую им, что нужно делать и как. Не хочется, чтобы кто-то болел», – рассказал Татаев.

  • В Чехии зафиксировано 1120 случаев заражения коронавирусом, в России – 438.
  • Татаев – воспитанник «Краснодара».
  • В январе «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч евро.

Источник: «Матч ТВ»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Млада Болеслав Татаев Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+