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    Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»

    Полузащитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в Чехии.

    «Мое здоровье – супер. Дома уже почти две недели на карантине. В последние дни начал искать выгоду из этого. Можно себе уделить больше времени. Главное, что я и моя семья здоровы. У меня нет домашних тренажеров. Прочитал достаточно книг о том, как тренироваться дома. Для меня это не трудно.

    Когда только начали говорить о карантине, все смеялись. Власти выпустили закон, что нельзя выходить на улицу без маски, и за это может быть штраф до 3 тыс. крон. Это около 9 тыс. рублей. Поэтому все стали гулять в масках.

    Сейчас люди почти не выходят на улицы. Только в экстренных случаях. Не смотрю чешские новости. Все узнаю от знакомых, друзей и агента. Когда возобновится чемпионат Чехии? Такую информацию нам не доносят. Предварительно сообщали, что тренировки возобновятся 24 марта. Но на днях сказали, что все переносится до 4 апреля. И до этой даты у нас карантин.

    Пока что сидим дома и ждем. Доктор нам написал, чтобы мы сообщали о каких-то проблемах со здоровьем. Каждую неделю нам в общую группу скидывают план тренировок. Мы выполняем упражнения.

    Мне Россия нравится, потому что тут люди спокойнее относятся к инфекции. Есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему. Постоянно общаюсь с родными. Советую им, что нужно делать и как. Не хочется, чтобы кто-то болел», – рассказал Татаев.

    • В Чехии зафиксировано 1120 случаев заражения коронавирусом, в России – 438.
    • Татаев – воспитанник «Краснодара».
    • В январе «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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