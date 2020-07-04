38-летний Барош объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Чехии Милан Барош решил закончить профессиональную карьеру.
«Я хотел бы продолжать играть, но тело сказало – хватит. Годы не остановить. Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени. Тело уже не работает на том уровне, как я привык в своей карьере», – сказал 38-летний футболист, выступавший с 2017 года за «Баник».
- Барош известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай» и другие клубы.
- Победитель Лиги чемпионов сезона-2004/05, чемпион Франции и Турции.
- За сборную Чехии форвард выступал с 2001 по 2012 год, сыграл 93 матча и забил 41 гол. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004.
Источник: BBC