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    38-летний Барош объявил о завершении карьеры

    Бывший нападающий сборной Чехии Милан Барош решил закончить профессиональную карьеру.

    «Я хотел бы продолжать играть, но тело сказало – хватит. Годы не остановить. Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени. Тело уже не работает на том уровне, как я привык в своей карьере», – сказал 38-летний футболист, выступавший с 2017 года за «Баник».

    • Барош известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай» и другие клубы.
    • Победитель Лиги чемпионов сезона-2004/05, чемпион Франции и Турции.
    • За сборную Чехии форвард выступал с 2001 по 2012 год, сыграл 93 матча и забил 41 гол. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      Kurt Angel 2 часа назад

      лучше в сборной играл, чем в клубах. парадокс
      Спасибо тебе, Милан, за Евро 2004

      0
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      Рейтинг: +6

      53549684984 3 часа назад

      Eсли делаете ставки -> portal-bets.ru

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