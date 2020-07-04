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38-летний Барош объявил о завершении карьеры

4 июля 2020, 08:33
1

Бывший нападающий сборной Чехии Милан Барош решил закончить профессиональную карьеру.

«Я хотел бы продолжать играть, но тело сказало – хватит. Годы не остановить. Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени. Тело уже не работает на том уровне, как я привык в своей карьере», – сказал 38-летний футболист, выступавший с 2017 года за «Баник».

  • Барош известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай» и другие клубы.
  • Победитель Лиги чемпионов сезона-2004/05, чемпион Франции и Турции.
  • За сборную Чехии форвард выступал с 2001 по 2012 год, сыграл 93 матча и забил 41 гол. Бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2004.

Источник: BBC
Чехия. Синот Лига Баник Ливерпуль Чехия Лион Галатасарай Барош Милан
Комментарии (1)
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Kurt Angel
1593849355
лучше в сборной играл, чем в клубах. парадокс Спасибо тебе, Милан, за Евро 2004
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