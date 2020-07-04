38-летний Барош объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Чехии Милан Барош решил закончить профессиональную карьеру.

«Я хотел бы продолжать играть, но тело сказало – хватит. Годы не остановить. Проблемы со здоровьем были у меня в течение долгого времени. Тело уже не работает на том уровне, как я привык в своей карьере», – сказал 38-летний футболист, выступавший с 2017 года за «Баник».