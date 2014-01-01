Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:0
|Словацко
|20 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:0
|Виктория
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Слован
|0:1
|Словацко
|18 тур
|4 февраля, суббота
|17:00
|Словацко
|0:0
|Сигма
|17 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Словацко
|1:0
|Динамо
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|1:2
|Словацко
|14 тур
|9 ноября, среда
|21:30
|Спарта
|4:0
|Словацко
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:0
|Пардубице
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:1
|Теплице
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Баник
|3:1
|Словацко
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:4
|Богемианс 1905
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Фастав
|0:2
|Словацко
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|0:2
|Яблонец
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Словацко
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|20:00
|Словацко
|1:1
|Славия
|6 тур
|31 августа, среда
|18:30
|Виктория
|3:0
|Словацко
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:2
|Слован
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Сигма
|1:2
|Словацко
|3 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:0
|Градец-Кралове
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Зброевка
|2:2
|Словацко