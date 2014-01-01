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    Словацко - результаты

    Город Угерске-Градиште
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.fcslovacko.cz/
    Стадион Местски футбольный стадион
    Тренер Мартин Шведик
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Славия 2:0 Словацко
    20 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Словацко 2:0 Виктория
    19 тур
    		11 февраля, суббота 17:00 Слован 0:1 Словацко
    18 тур
    		4 февраля, суббота 17:00 Словацко 0:0 Сигма
    17 тур
    		28 января, суббота 17:00 Словацко 1:0 Динамо
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 1:2 Словацко
    14 тур
    		9 ноября, среда 21:30 Спарта 4:0 Словацко
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Словацко 1:0 Пардубице
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:1 Теплице
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Баник 3:1 Словацко
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:4 Богемианс 1905
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Фастав 0:2 Словацко
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Словацко 0:2 Яблонец
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 1:1 Словацко
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 20:00 Словацко 1:1 Славия
    6 тур
    		31 августа, среда 18:30 Виктория 3:0 Словацко
    5 тур
    		28 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:2 Слован
    4 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Сигма 1:2 Словацко
    3 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Словацко
    2 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:0 Градец-Кралове
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Зброевка 2:2 Словацко
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