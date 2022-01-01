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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Состав
€ 3 млн
Словацко - состав команды
Угерске-Градиште
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски футбольный стадион
Сайт:
http://www.fcslovacko.cz/
Тренер:
Мартин Шведик
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Хеча Милан
Вра
35
€ 0.1 млн
30
Фристак Томаш
Вра
39
€ 0.01 млн
33
Alexandr Urban
Вра
-
34
Pavel Halouska
Вра
-
22
Бехиратче Джоселин
Защ
26
€ 0.4 млн
23
Штепанек Давид
Защ
29
€ 0.2 млн
2
Ндефе Джигли
Защ
32
€ 0.2 млн
3
Рундич Милан
Защ
34
€ 0.1 млн
28
Даничек Властимил
Защ
35
€ 0.075 млн
23
Рейнберк Петр
Защ
36
€ 0.01 млн
19
Tomas Kral
Защ
-
20
Хавлик Марек
Пол
31
€ 0.375 млн
26
Костадинов Тихомир
Пол
30
€ 0.325 млн
10
Травник Михал
Пол
32
€ 0.275 млн
6
Свидерски Мартин
Пол
23
€ 0.275 млн
24
Косцельник Мартин
Пол
31
€ 0.2 млн
11
Петржела Милан
Пол
43
€ 0.01 млн
15
Patrik Blahút
Пол
-
21
Simon Sloncik
Пол
-
16
Adrian Fiala
Пол
-
4
Andrej Stojchevski
Пол
-
27
Должников Артур
Нап
26
€ 0.35 млн
11
Горски Филип
Нап
23
€ 0.25 млн
55
Медведь Жан
Нап
27
€ 0.175 млн
30
Пушкач Давид
Нап
33
€ 0.175 млн
21
Крменчик Михал
Нап
33
€ 0.15 млн
7
Giannis Niarchos
Нап
-
72
Lukáš Vorlický
Нап
-
18
Jan Fiala
Нап
-
18
Jonathan Mulder
Нап
-
8
Daniel Tetour
Нап
-
22
Tomáš Huk
Нап
-
27
Marko Kvasina
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 12
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