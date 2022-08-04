Мартин Шведик
Тренер
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шведик
|Команда
|Словацко
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июня 1974
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шведик
|Команда
|Словацко
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июня 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Словацко
|2 : 0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|26.02.2023
|Славия
|2 : 0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|05.03.2023
|Словацко
|2 : 1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|12.03.2023
|Яблонец
|0 : 0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словацко
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Матч
|04.08.2022
|Фенербахче
|3 : 0
|Словацко
|11.08.2022
|Словацко
|1 : 1
|Фенербахче