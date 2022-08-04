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    Мартин Шведик - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Шведик
    Команда Словацко
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 27 июня 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Словацко 3 : 0 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    02.04.2023 Богемианс 1905 1 : 0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    05.04.2023 Яблонец 1 : 1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    08.04.2023 Словацко 0 : 1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словацко 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Фенербахче 3 : 0 Словацко
    11.08.2022 Словацко 1 : 1 Фенербахче
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