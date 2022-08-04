Мартин Шведик - статистика
Тренер
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шведик
|Команда
|Словацко
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июня 1974
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Шведик
|Команда
|Словацко
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|27 июня 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Словацко
|3 : 0
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|02.04.2023
|Богемианс 1905
|1 : 0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|05.04.2023
|Яблонец
|1 : 1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|08.04.2023
|Словацко
|0 : 1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словацко
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Матч
|04.08.2022
|Фенербахче
|3 : 0
|Словацко
|11.08.2022
|Словацко
|1 : 1
|Фенербахче