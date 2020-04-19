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    «Словацко» планирует организовать после пандемии товарищескую игру с «Зенитом»

    Тренер чешского «Словацко» Величе Шумуликоски рассказал о желании провести матч с «Зенитом». Македонец ранее выступал в Санкт-Петербурге.

    «Детские команды «Словацко» каждый год ездят в Петербург на турниры. Мечтаю, чтобы мы однажды сыграли товарищеский матч со взрослым «Зенитом». Хотел бы встретиться именно с этой командой, ведь в Петербурге я начал большую карьеру. Когда ситуация с эпидемией уляжется – постараемся организовать. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Шумуликоски «Р-Спорт».

    • Македонец играл в Санкт-Петербурге с 2004 по 2006 год (46 матчей в РПЛ, один гол).
    • Также в России он выступал за «Сибирь» (2010-2012 годы).
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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