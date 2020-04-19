«Словацко» планирует организовать после пандемии товарищескую игру с «Зенитом»

Тренер чешского «Словацко» Величе Шумуликоски рассказал о желании провести матч с «Зенитом». Македонец ранее выступал в Санкт-Петербурге.
«Детские команды «Словацко» каждый год ездят в Петербург на турниры. Мечтаю, чтобы мы однажды сыграли товарищеский матч со взрослым «Зенитом». Хотел бы встретиться именно с этой командой, ведь в Петербурге я начал большую карьеру. Когда ситуация с эпидемией уляжется – постараемся организовать. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Шумуликоски «Р-Спорт».
- Македонец играл в Санкт-Петербурге с 2004 по 2006 год (46 матчей в РПЛ, один гол).
- Также в России он выступал за «Сибирь» (2010-2012 годы).
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»