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    • «Металлист 1925» – «Днепр-1»: прогноз на матч 24 тура УПЛ, 15 апреля

    «Металлист 1925» – «Днепр-1»: прогноз на матч 24 тура УПЛ, 15 апреля

    В понедельник, 15 апреля, харьковский «Металлист 1925» дома сыграет с «Днепром-1». Поединок пройдет в 24 туре УПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Металлист 1925»

    Подопечные Виктора Скрипника, вероятно, покинут УПЛ по итогам сезона. Команда выиграла только четыре встречи, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Харьковчане забили 23 гола и пропустили 42 мяча. В активе команды 17 баллов, а идет коллектив на 15 месте.

    «Днепр-1»

    Днепровцы идут на четвертом месте с 43 очками. Команда Юрия Максимова выиграла 12 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Днепр-1» забил 33 гола и пропустил 21 мяч.

    Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Днепр-1»

    В трех последних очных встречах трижды выигрывал «Днепр-1». В предстоящем матче, вероятно, гости увезут из Харькова три очка. Поставим на «Днепр-1» – 1.86, дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.62.

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    Источник: «Бомбардир»

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