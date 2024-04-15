В понедельник, 15 апреля, харьковский «Металлист 1925» дома сыграет с «Днепром-1». Поединок пройдет в 24 туре УПЛ и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Металлист 1925»

Подопечные Виктора Скрипника, вероятно, покинут УПЛ по итогам сезона. Команда выиграла только четыре встречи, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Харьковчане забили 23 гола и пропустили 42 мяча. В активе команды 17 баллов, а идет коллектив на 15 месте.

«Днепр-1»

Днепровцы идут на четвертом месте с 43 очками. Команда Юрия Максимова выиграла 12 матчей, в семи встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Днепр-1» забил 33 гола и пропустил 21 мяч.

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Днепр-1»

В трех последних очных встречах трижды выигрывал «Днепр-1». В предстоящем матче, вероятно, гости увезут из Харькова три очка. Поставим на «Днепр-1» – 1.86, дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.62.