Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты

Завершились еще девять матчей первого тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций. Группа B. 1-й тур
Вест Хэм (Англия) – ФКСБ (Румыния) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кордя, 34; 1:1 – Боуэн (с пенальти), 68; 2:1 – Эмерсон, 75; 3:1 – Антонио, 90.
Лига конференций. Группа D. 1-й тур
Ницца (Франция) – Кельн (Германия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Тиггес, 19; 1:1 – Делор (с пенальти), 62.
Лига конференций. Группа E. 1-й тур
Вадуц (Лихтенштейн) – Аполлон (Кипр) – 0:0
Днепр-1 (Украина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – де Вит, 63.
Лига конференций. Группа F. 1-й тур
Мольде (Норвегия) – Гент (Бельгия) – 0:0
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Юргорден (Швеция) – 0:0
Лига конференций. Группа G. 1-й тур
Сивасспор (Турция) – Славия (Чехия) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Олаинка, 4; 1:1 – Саба, 27.
Лига конференций. Группа H. 1-й тур
Базель (Швейцария) – Пюник (Армения) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Малес (с пенальти), 23; 1:1 – Дашян, 27; 2:1 – Бюргер, 54; 3:1 – Бюргер, 76.
Слован (Словакия) – Жальгирис (Литва) – 0:0