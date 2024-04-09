Во вторник, 9 апреля, в 23-м туре УПЛ встречаются «Днепр 1» и «Заря». Игра состоится в Днепре, начало – в 13:00 (мск).

Команда Юрия Максимова набрала 42 очка и находится на 4-м месте в УПЛ. «Днепр-1» добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 31:19.

От «Динамо», идущего на 3-м месте, «Днепр-1» отстает на 2 очка, но имеет на 2 игры больше.

«Заря»

«Заря» набрала 22 очко и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Юрия Коваля добыли 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 20:25.

От зоны переходных матчей команда оторвалась на 3 очка и имеет 2 игры в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

24.09.23 «Заря» – «Днепр-1» – 0:1;

15.04.23 «Заря» – «Днепр-1» – 2:1;

09.10.22 «Днепр-1» – «Заря» – 3:0;

26.09.21 «Днепр-1» – «Заря» – 0:4;

05.05.21 «Днепр-1» – «Заря» – 0:1.

Прогноз на матч «Днепр-1» – «Заря»

«Заря» имеет хорошую статистику встреч с «Днепром-1», но в этом сезоне выступает слабее обычного. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.