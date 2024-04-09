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    «Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля

    Во вторник, 9 апреля, в 23-м туре УПЛ встречаются «Днепр 1» и «Заря». Игра состоится в Днепре, начало – в 13:00 (мск).

    «Днепр-1»

    Команда Юрия Максимова набрала 42 очка и находится на 4-м месте в УПЛ. «Днепр-1» добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 31:19.

    От «Динамо», идущего на 3-м месте, «Днепр-1» отстает на 2 очка, но имеет на 2 игры больше.

    «Заря»

    «Заря» набрала 22 очко и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Юрия Коваля добыли 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 20:25.

    От зоны переходных матчей команда оторвалась на 3 очка и имеет 2 игры в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

    • 24.09.23 «Заря» – «Днепр-1» – 0:1;
    • 15.04.23 «Заря» – «Днепр-1» – 2:1;
    • 09.10.22 «Днепр-1» – «Заря» – 3:0;
    • 26.09.21 «Днепр-1» – «Заря» – 0:4;
    • 05.05.21 «Днепр-1» – «Заря» – 0:1.

    Прогноз на матч «Днепр-1» – «Заря»

    «Заря» имеет хорошую статистику встреч с «Днепром-1», но в этом сезоне выступает слабее обычного. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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