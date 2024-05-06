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    «Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая

    В понедельник, 6 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс». Игра состоится в Днепре, начало – в 13:00 (мск).

    «Днепр-1»

    Команда Юрия Максимова набрала 45 очков и занимает 4-е место в УПЛ. «Днепр-1» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 36:25.

    Отрыв команды от 5-го места составляет 1 очко.

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» набрал 54 очка и располагается на 3-м месте в таблице. Подопечные Юрия Вернидуба добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 47:25.

    Отставание от 2-го места составляет 6 очков.

    Очные встречи

    Результаты предыдущих встреч команд в УПЛ:

    • 28.10.23 «Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0;
    • 04.06.23 «Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0;
    • 28.11.22 «Кривбасс» – «Днепр-1» – 2:1.

    Прогноз на матч «Днепр-1» – «Кривбасс»

    «Кривбасс» обеспечил себе место в Лиге Европы, а вот «Днепру» предстоит за него побороться. Однако в дерби не будет компромиссов, и номинальные гости сыграют с предельной концентрацией. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.92.

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    Источник: «Бомбардир»

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