В понедельник, 6 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс». Игра состоится в Днепре, начало – в 13:00 (мск).

Команда Юрия Максимова набрала 45 очков и занимает 4-е место в УПЛ. «Днепр-1» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 36:25.

Отрыв команды от 5-го места составляет 1 очко.

«Кривбасс»

«Кривбасс» набрал 54 очка и располагается на 3-м месте в таблице. Подопечные Юрия Вернидуба добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 47:25.

Отставание от 2-го места составляет 6 очков.

Очные встречи

Результаты предыдущих встреч команд в УПЛ:

Прогноз на матч «Днепр-1» – «Кривбасс»

«Кривбасс» обеспечил себе место в Лиге Европы, а вот «Днепру» предстоит за него побороться. Однако в дерби не будет компромиссов, и номинальные гости сыграют с предельной концентрацией. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.92.