В понедельник, 6 мая, в 27-м туре УПЛ сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс». Игра состоится в Днепре, начало – в 13:00 (мск).
«Днепр-1»
Команда Юрия Максимова набрала 45 очков и занимает 4-е место в УПЛ. «Днепр-1» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 36:25.
Отрыв команды от 5-го места составляет 1 очко.
«Кривбасс»
«Кривбасс» набрал 54 очка и располагается на 3-м месте в таблице. Подопечные Юрия Вернидуба добыли 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 47:25.
Отставание от 2-го места составляет 6 очков.
Очные встречи
Результаты предыдущих встреч команд в УПЛ:
- 28.10.23 «Кривбасс» – «Днепр-1» – 3:0;
- 04.06.23 «Днепр-1» – «Кривбасс» – 1:0;
- 28.11.22 «Кривбасс» – «Днепр-1» – 2:1.
Прогноз на матч «Днепр-1» – «Кривбасс»
«Кривбасс» обеспечил себе место в Лиге Европы, а вот «Днепру» предстоит за него побороться. Однако в дерби не будет компромиссов, и номинальные гости сыграют с предельной концентрацией. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.92.