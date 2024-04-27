Днепр-1
27.04.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
- : -
Не начался
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П1
5
Х
3.65
П2
1.72
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Динамо
Статистика матча Днепр-1 - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Динамо», 26-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».