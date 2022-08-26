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    Определились все участники группового этапа Лиги конференций

    Стали известны 32 команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.

    Первая корзина: «Вильярреал», «Базель», «Славия» (Прага), «АЗ Алкмаар», «Гент», «Истанбул Башакшехир», «Партизан», «Вест Хэм»;

    Вторая корзина: «ЧФР Клуж», «Мольде», «Стяуа», «Фиорентина», «Кельн», «Хапоэль» (Беер-Шева), «Аполлон», «Слован»;

    Третья корзина: «Ницца», «Андерлехт», «Жальгирис», «Аустрия», «Хартс», «Шэмрок Роверс», «Сивасспор», «Вадуц»;

    Четвертая корзина: «Днепр-1», «Лех», «Словацко», «Силькеборг», «Юргорден», «Пюник», РФШ, «Балкани».

    • Жеребьевка ЛК состоится сегодня, 26 августа.
    • Начало – в 15:30 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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