Определились все участники группового этапа Лиги конференций

Стали известны 32 команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги конференций сезона-2022/23.
Первая корзина: «Вильярреал», «Базель», «Славия» (Прага), «АЗ Алкмаар», «Гент», «Истанбул Башакшехир», «Партизан», «Вест Хэм»;
Вторая корзина: «ЧФР Клуж», «Мольде», «Стяуа», «Фиорентина», «Кельн», «Хапоэль» (Беер-Шева), «Аполлон», «Слован»;
Третья корзина: «Ницца», «Андерлехт», «Жальгирис», «Аустрия», «Хартс», «Шэмрок Роверс», «Сивасспор», «Вадуц»;
Четвертая корзина: «Днепр-1», «Лех», «Словацко», «Силькеборг», «Юргорден», «Пюник», РФШ, «Балкани».
- Жеребьевка ЛК состоится сегодня, 26 августа.
- Начало – в 15:30 мск.
Источник: «Бомбардир»