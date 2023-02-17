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Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты

17 февраля 2023, 01:19
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Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

Минимальные победы добыли АЕК (Ларнака), «Партизан», «Лацио» и «Лудогорец».

Ответные встречи состоятся ровно через неделю, 23 февраля.

Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

АЕК (Кипр) – Днепр-1 (Украина) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гарсия, 84.

Шериф (Молдавия) – Партизан (Сербия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рикарду, 45.

Удаление: нет – Вуячич, 50.

Лацио (Италия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Иммобиле, 45+4.

Удаление: Патрик, 15 – нет.

Лудогорец (Болгария) – Андерлехт (Бельгия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тиаго, 9.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЕК Днепр-1 Шериф Партизан Лацио ЧФР Клуж Лудогорец Андерлехт
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