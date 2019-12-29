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  • «Динамомания»: вратарь «Реала» Лунин может уйти в аренду в «Днепр-1»

«Динамомания»: вратарь «Реала» Лунин может уйти в аренду в «Днепр-1»

29 декабря 2019, 09:34
2

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может вернуться в УПЛ.

По информации источника, голкипера планирует арендовать «Днепр-1». Сейчас Лунин выступает на правах аренды в «Вальядолиде».

  • В этом сезоне Лунин провел за «Вальядолид» один матч – в Кубке Испании с «Толосой» (3:0).
  • Украинец перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро.
  • Контракт Лунина с мадридским клубом истекает летом 2024 года.
  • «Днепр-1» занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Источник: «Динамомания»

Форум болельщиков киевского «Динамо» со средней ежедневной посещаемостью 25 тысяч пользователей.

Украина. Премьер-лига Испания. Примера Днепр-1 Реал Вальядолид Лунин Андрей
Комментарии (2)
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Yev
1577611315
Головокружительная карьера
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LOKOfanatik19
1577613711
Типо ездил на стажировку в Испанию, как наши тренеры катаются))))
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