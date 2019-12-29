«Динамомания»: вратарь «Реала» Лунин может уйти в аренду в «Днепр-1»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может вернуться в УПЛ.
По информации источника, голкипера планирует арендовать «Днепр-1». Сейчас Лунин выступает на правах аренды в «Вальядолиде».
- В этом сезоне Лунин провел за «Вальядолид» один матч – в Кубке Испании с «Толосой» (3:0).
- Украинец перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро.
- Контракт Лунина с мадридским клубом истекает летом 2024 года.
- «Днепр-1» занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Источник: «Динамомания»
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