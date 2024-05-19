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    • «Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Днепр-1
    19.05.2024, воскресенье, 15:30
    Украина. Премьер-лига, 29 тур
    1 : 1
    Идет второй тайм 76‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    25
    Х
    1.04
    П2
    20
    Реклама, 18+
    Шахтер
    10' А. Филиппов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Днепр-1
    1
    Евгений Волынец
    ВР
    39
    Александр Сваток
    ЦЗ
    3
    Владимир Адамюк
    ЦЗ
    5
    Эдуард Сарапий
    ОП
    8
    Александр Пихаленок
    ЦП
    22
    Валентин Рубчинский
    ЦП
    18
    Руслан Бабенко
    ЦП
    17
    Богдан Леднев
    АП
    27
    Олег Очеретко
    АП
    42
    Евгений Пасич
    ПВ
    7
    Александр Филиппов
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Шахтер
    48
    Denys Tvardovskyi
    ВР
    23
    Педриньо
    ЛЗ
    5
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    13
    Гиорги Гочолеишвили
    ПЗ
    25
    Новатус Мироши
    ОП
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    30
    Marlon Gomes
    ЦП
    29
    Егор Назарина
    ЦП
    39
    Невертон
    ЛВ
    9
    Марьян Швед
    ПВ
    14
    Даниил Сикан
    ЦФ
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Днепр-1
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    29
    Максим Мельниченко
    ОП
    25
    Игорь Когут
    ЦП
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    10
    Максим Третьяков
    ЦП
    14
    Рамик Гаджиев
    ЛВ
    9
    Алексей Гуцуляк
    ЛВ
    34
    Владимир Танчик
    ПВ
    31
    Daniel Kivinda
    ЦФ
    Шахтер
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    3
    Став Лемкин
    ЦЗ
    26
    Ефим Конопля
    ПЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    8
    Дмитрий Крыськив
    ЦП
    21
    Артем Бондаренко
    АП
    37
    Кевин
    ЛВ
    2-1-3-3-1
    1
    Волынец
    39
    Сваток
    3
    Адамюк
    5
    Сарапий
    8
    Пихаленок
    22
    Рубчинский
    18
    Бабенко
    17
    Леднев
    27
    Очеретко
    42
    Пасич
    7
    Филиппов
    3-2-2-2-1
    48
    13
    Гочолеишвили
    5
    Бондарь
    23
    Педриньо
    25
    Мироши
    6
    Степаненко
    30
    29
    Назарина
    9
    Швед
    39
    Невертон
    14
    Сикан
    Остались в запасе
    Днепр-1
    Шахтер
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    29
    Максим Мельниченко
    ОП
    25
    Игорь Когут
    ЦП
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    10
    Максим Третьяков
    ЦП
    14
    Рамик Гаджиев
    ЛВ
    9
    Алексей Гуцуляк
    ЛВ
    34
    Владимир Танчик
    ПВ
    31
    Daniel Kivinda
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    3
    Став Лемкин
    ЦЗ
    26
    Ефим Конопля
    ПЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    8
    Дмитрий Крыськив
    ЦП
    21
    Артем Бондаренко
    АП
    37
    Кевин
    ЛВ
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Остались в запасе
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    29
    Максим Мельниченко
    ОП
    25
    Игорь Когут
    ЦП
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    10
    Максим Третьяков
    ЦП
    14
    Рамик Гаджиев
    ЛВ
    9
    Алексей Гуцуляк
    ЛВ
    34
    Владимир Танчик
    ПВ
    31
    Daniel Kivinda
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Дмитрий Ризнык
    ВР
    1
    Артур Рудько
    ВР
    16
    Ираклий Азарови
    ЛЗ
    3
    Став Лемкин
    ЦЗ
    26
    Ефим Конопля
    ПЗ
    24
    Виктор Цуканов
    ЦП
    8
    Дмитрий Крыськив
    ЦП
    21
    Артем Бондаренко
    АП
    37
    Кевин
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Главный тренер
    Марино Пушич
    Статистика матча Днепр-1 - Шахтер
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Шахтера», 29-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1»«Шахтер»

    «Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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