Днепр-1
19.05.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Идет второй тайм 76‘
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П1
25
Х
1.04
П2
20
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Шахтер
10' А. Филиппов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Евгений Волынец
ВР
39
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Руслан Бабенко
ЦП
17
Богдан Леднев
АП
27
Олег Очеретко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
7
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
48
Denys Tvardovskyi
ВР
23
Педриньо
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
25
Новатус Мироши
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
30
Marlon Gomes
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
39
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
12
Яков Кинарейкин
ВР
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
23
Illia Badenko
ЦП
10
Максим Третьяков
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
37
Кевин
ЛВ
2-1-3-3-1
1
Волынец
39
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Пихаленок
22
Рубчинский
18
Бабенко
17
Леднев
27
Очеретко
42
Пасич
7
Филиппов
3-2-2-2-1
48
13
Гочолеишвили
5
Бондарь
23
Педриньо
25
Мироши
6
Степаненко
30
29
Назарина
9
Швед
39
Невертон
14
Сикан
Остались в запасе
Днепр-1
Шахтер
33
Валерий Юрчук
ВР
12
Яков Кинарейкин
ВР
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
23
Illia Badenko
ЦП
10
Максим Третьяков
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
37
Кевин
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
12
Яков Кинарейкин
ВР
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
23
Illia Badenko
ЦП
10
Максим Третьяков
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Став Лемкин
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
37
Кевин
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Днепр-1 - Шахтер
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Шахтера», 29-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Шахтер»
- Прямая трасляция будет проходить на канале 2+2.
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