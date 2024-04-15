Металлист 1925
15.04.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
4.4
Х
3.55
П2
1.83
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Днепр-1
Статистика матча Металлист 1925 - Днепр-1
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Днепра-1», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1»
- Матч будет транслировать «Pari».