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Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Днепра-1», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1»