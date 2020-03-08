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УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре

8 марта 2020, 19:59
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Участник плей-офф Лиги Европы «Шахтер» провел матч в чемпионате Украины против «Колоса». Дублем отметился Алуизио Мораес.

В другой встрече «Мариуполь» остался вдевятером против «Днепра-1» уже в первом тайме. После перерыва хозяева численное преимущество реализовали.

Чемпионат Украины. УПЛ. 22-й тур

Колос – Шахтер – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Тайсон, 12 (с пенальти); 0:2 – Мораес, 31; 1:2 – Милько, 37; 1:3 – Тете, 60; 2:3 – Гавриш, 67 (с пенальти); 3:3 – Милько, 76; 3:4 – Мораес, 81.

Удаления: нет – Антониу, 90+6 (вторая ж.к.).

Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чичиков, 68; 2:0 – Булеца, 81; 3:0 – Чичиков, 88.

Удаления: нет – Чоботенко, 23; Яворский, 39 (вторая ж.к.); Игнатенко, 75 (вторая ж.к.).

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Колос Шахтер Днепр-1 Мариуполь
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