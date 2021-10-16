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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Харьков
Мариуполь - Харьков: обзор матча 16 октября 2021
Мариуполь
16.10.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Харьков
3'
А. Кулаков
72'
Марлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Харьков
Замена
Н. Петерман
️️️️
А. Кащук
84'
Замена
С. Спировски
️️️️
О. Очеретко
84'
82'
Замена
А. Савин
️️️️
Е. Протасов
82'
Замена
М. Задерака
️️️️
Д. Крыськив
72'
ГОЛ! 1:1!
Марлисон
Пас отдал
А. Ременюк
70'
Замена
А. Ременюк
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
А. Кулаков
58'
38'
Желтая карточка
Фабиньо
32'
Желтая карточка
А. Западня
30'
Желтая карточка
О. Голодюк
30'
Желтая карточка
Д. Крыськив
ГОЛ! 1:0!
А. Кулаков
Пас отдал
Д. Топалов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Юрий Батюшин
ЦП
70
Фабиньо
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Харьков
25
Maksym Kovalenko
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
2-5
1
Кудрик
12
Топалов
15
Мишнев
6
Чех
14
Драмбаев
23
Мампасси
95
Стасюк
0
1-5-1-3
1
Сидоренко
23
Шершень
70
Фабиньо
8
Крыськив
10
Протасов
14
Западня
28
Габелок
11
Батюшин
32
Голодюк
33
Марлисон
3
Ткачук
7
Кащук
1
Петерман
1
Петерман
7
Кащук
27
Очеретко
6
Спировски
6
Спировски
27
Очеретко
10
Протасов
77
Савин
77
Савин
10
Протасов
8
Крыськив
20
Задерака
20
Задерака
8
Крыськив
32
Голодюк
11
Ременюк
11
Ременюк
32
Голодюк
Остались в запасе
Мариуполь
Харьков
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
25
Maksym Kovalenko
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
25
Maksym Kovalenko
ВР
16
Денис Шелихов
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Мариуполь - Харьков
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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