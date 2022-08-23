Валерий Кривенцов
Тренер
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кривенцов
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 июля 1973
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Кривенцов
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 июля 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Металлист 1925
|14
|4
|4
|6
|Дата
|Матч
|23.08.2022
|Шахтер
|0 : 0
|Металлист 1925
|27.08.2022
|Металлист 1925
|0 : 0
|Черноморец
|03.09.2022
|Металлист 1925
|3 : 2
|Ворскла
|11.09.2022
|Днепр-1
|3 : 0
|Металлист 1925
|30.09.2022
|Металлист 1925
|2 : 0
|Колос
|15.10.2022
|Металлист 1925
|2 : 2
|Львов
|19.10.2022
|Металлист 1925
|0 : 1
|Минай
|23.10.2022
|Рух
|1 : 1
|Металлист 1925
|28.10.2022
|Металлист 1925
|0 : 3
|Заря
|05.11.2022
|Металлист 1925
|1 : 4
|Верес
|08.11.2022
|Металлист
|0 : 0
|Металлист 1925
|13.11.2022
|Металлист 1925
|2 : 1
|Ингулец
|26.11.2022
|Динамо
|0 : 0
|Металлист 1925
|20.11.2022
|Кривбасс
|0 : 2
|Металлист 1925