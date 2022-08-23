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    Валерий Кривенцов

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кривенцов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 31 июля 1973
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