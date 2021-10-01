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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Рух
Мариуполь - Рух: обзор матча 01 октября 2021
Мариуполь
01.10.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Рух
37'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Рух
Замена
А. Микитишин
️️️️
О. Очеретко
82'
75'
Замена
А. Кухарук
️️️️
Р. Карасюк
Замена
А. Драмбаев
️️️️
K. Melichenko
74'
65'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
В. Рунич
59'
Замена
А. Борячук
️️️️
D. Kondrakov
Желтая карточка
П. Стасюк
56'
46'
Желтая карточка
М. Стаменкович
Замена
M. Khromey
️️️️
С. Спировски
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Климчук
Пас отдал
Р. Карасюк
Желтая карточка
Д. Топалов
20'
Желтая карточка
Д. Удод
18'
4'
Желтая карточка
Ю. Климчук
Желтая карточка
K. Melichenko
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
14
Александр Драмбаев
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
1-2-5
1
Кудрик
86
Удод
12
Топалов
6
Спировски
27
Очеретко
95
Стасюк
6
Чех
0
10
Кулаков
1-5
79
Панькив
5
Федорчук
33
Мысык
17
Карасюк
70
Климчук
15
9
Мартынюк
6
Спировски
19
19
6
Спировски
0
14
Драмбаев
14
Драмбаев
0
27
Очеретко
7
Микитишин
7
Микитишин
27
Очеретко
11
Рунич
10
Бойчук
10
Бойчук
11
Рунич
17
Карасюк
88
Кухарук
88
Кухарук
17
Карасюк
15
23
Борячук
23
Борячук
15
Остались в запасе
Мариуполь
Рух
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Мариуполь - Рух
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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