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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Мариуполь
Верес - Мариуполь: обзор матча 23 октября 2021
Верес
23.10.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
64'
М. Шестаков
80'
М. Шестаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Мариуполь
Замена
М. Гечев
️️️️
Г. Пасич
88'
Замена
D. Makhniev
️️️️
M. Polyulyakh
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Шестаков
Пас отдал
Г. Пасич
80'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
75'
67'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
А. Кулаков
ГОЛ! 1:0!
М. Шестаков
64'
Желтая карточка
Г. Пасич
53'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
46'
36'
Желтая карточка
А. Кащук
Желтая карточка
М. Сергийчук
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
7
Сергей Шестаков
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
3-2-4-1
47
Когут
23
Немчанинов
32
Петько
3
3
Мирошник
33
Гончаренко
77
42
Пасич
11
Пасич
21
Панасенко
7
Сергийчук
2-5
1
Кудрик
15
Мишнев
12
Топалов
95
Стасюк
10
Кулаков
27
Очеретко
0
6
Чех
11
Пасич
7
Гечев
7
Гечев
11
Пасич
77
14
14
77
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
10
Кулаков
27
Вьюнник
27
Вьюнник
10
Кулаков
Остались в запасе
Верес
Мариуполь
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
7
Сергей Шестаков
ЦП
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Верес - Мариуполь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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