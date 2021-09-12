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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Мариуполь
Колос - Мариуполь: обзор матча 12 сентября 2021
Колос
12.09.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Мариуполь
72'
В. Лысенко
16'
Д. Топалов
26'
А. Кулаков
90+2'
Д. Топалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Мариуполь
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Топалов
Пас отдал
Б. Вьюнник
Желтая карточка
Д. Костышин
86'
Желтая карточка
М. Ром
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Лысенко
72'
Желтая карточка
В. Лысенко
71'
Замена
Д. Костышин
️️️️
В. Чурко
71'
70'
Замена
Н. Петерман
️️️️
Д. Мишнев
Желтая карточка
Н. Золотов
69'
59'
Замена
️️️️
А. Кулаков
Замена
В. Лысенко
️️️️
N. Sitchinava
57'
53'
Желтая карточка
А. Кулаков
Желтая карточка
А. Черноморец
37'
34'
Желтая карточка
М. Чех
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Кулаков
Пас отдал
А. Кащук
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Топалов
Желтая карточка
К. Петров
15'
10'
Замена
A. Kholod
️️️️
А. Драмбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
0
N. Sitchinava
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Колос
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
3-3-4
30
Маханьков
5
Черноморец
90
Петров
35
Золотов
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
0
19
11
Чурко
25
Ром
1-3-5
1
Кудрик
86
Удод
15
Мишнев
50
Шостак
12
Топалов
14
Драмбаев
10
Кулаков
0
6
Чех
95
Стасюк
11
Чурко
8
Костышин
8
Костышин
11
Чурко
0
7
Лысенко
7
Лысенко
0
15
Мишнев
1
Петерман
1
Петерман
15
Мишнев
14
Драмбаев
9
9
14
Драмбаев
Остались в запасе
Колос
Мариуполь
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Колос - Мариуполь
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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