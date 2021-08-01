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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Десна
Мариуполь - Десна: обзор матча 01 августа 2021
Мариуполь
01.08.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Десна
65'
А. Кулаков
71'
Ф. Будковский
90+2'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Десна
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Безбородько
Желтая карточка
С. Чоботенко
78'
Замена
M. Khromey
️️️️
А. Кулаков
73'
72'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Гуцуляк
72'
Замена
A. Dombrovskiy
️️️️
Л. Арвеладзе
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Будковский
69'
Желтая карточка
Е. Селин
ГОЛ! 1:0!
А. Кулаков
65'
64'
Желтая карточка
O. Safronov
Замена
Н. Петерман
️️️️
О. Очеретко
57'
49'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Вторая желтая
А. Кащук
35'
Желтая карточка
А. Кащук
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Десна
72
Igor Litovka
ВР
9
Леван Арвеладзе
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Десна
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
2-3-5
1
Кудрик
44
Чоботенко
3
20
Горбунов
15
Мишнев
12
Топалов
6
Чех
10
Кулаков
7
Кащук
27
Очеретко
95
Стасюк
5-1-4
72
9
Арвеладзе
11
Картушов
44
Цымбалюк
9
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
11
Гуцуляк
28
Будковский
33
Селин
33
27
Очеретко
1
Петерман
1
Петерман
27
Очеретко
10
Кулаков
19
19
10
Кулаков
9
Арвеладзе
8
8
9
Арвеладзе
11
Гуцуляк
21
Безбородько
21
Безбородько
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Мариуполь
Десна
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
23
Марк Мампасси
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Остались в запасе
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
1
Dmitry Sidorenko
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Десна
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
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