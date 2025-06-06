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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Мариуполь
Новости
Мариуполь - новости команды
Мариуполь
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Ильичевец
Сайт:
http://fcilich.com/
Тренер:
Александр Севидов
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Мама Мампасси: «Возможность трансфера в «Локомотив» есть»
2021.11.13 22:19
5
Украинский защитник Мампасси близок к трансферу в «Локомотив»
2021.11.12 22:39
13
Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины»
2020.07.06 16:04
Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом
2020.05.30 13:20
2
УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре
2020.03.08 19:59
1
Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война»
2019.10.18 08:59
31
«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ
2019.08.02 00:57
4
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Шахтер» обыграл «Мариуполь» и стал единоличным лидером чемпионата
2018.09.01 21:22
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Дедечко третий раз в карьере стал игроком «СКА-Хабаровска»
2018.06.06 08:16
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Ворскле», «Верес сыграл вничью с «Мариуполем»
2018.05.20 19:18
УПЛ. «Шахтер» обыграл «Верес» и досрочно стал чемпионом
2018.05.13 21:23
УПЛ. Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Мариуполь»
2018.05.04 20:54
Киев могли лишить финала Лиги чемпионов из-за «дела Мариуполя»
2018.04.28 07:39
6
УПЛ. Кайоде принес «Шахтеру» победу над «Мариуполем»
2018.04.27 18:57
Вице-президент «Мариуполя» заплатил за новую эмблему клуба бутылку ликера и коробку конфет
2018.04.27 10:31
6
УПЛ. «Динамо» разгромило «Верес», «Заря» обыграла «Мариуполь»
2018.04.22 19:03
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и сократило отставание от лидера до трех очков
2018.04.14 18:54
5
УПЛ. «Александрия» вырвала победу над «Мариуполем», «Карпаты» сыграли вничью с «Черноморцем»
2018.02.24 16:59
CAS отклонил апелляцию «Динамо» Киев по делу «Мариуполя»
2018.02.20 06:44
1
«Мариуполь»: «Динамо» не удастся купить CAS за шубы и деньги»
2018.01.11 07:08
6
1
2
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