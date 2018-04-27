Вице-президент «Мариуполя» заплатил за новую эмблему клуба бутылку ликера и коробку конфет

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о цене, которую он заплатил за разработку нового логотипа клуба, измененного по причине принятия на Украине закона о декоммунизации. Напомним, ранее клуб назывался «Ильичевец».

«Эмблему «Мариуполя» нарисовали за бутылку ликера и коробку конфет. Я тогда ходил по городу и искал дизайнеров. Увидел открытую дверь какой-то конторы и зашел.

Там сидели девочки, и я спросил, могут ли они что-то нарисовать похожее. Они согласились. Готовили ее три дня», – рассказал Санин SportArena.

После 28 туров «Мариуполь» занимает пятое место в чемпионате Украины, претендуя на выход в Лигу Европы.