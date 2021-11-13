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Мама Мампасси: «Возможность трансфера в «Локомотив» есть»

13 ноября 2021, 22:19
5

Мама защитника «Мариуполя» Марка Мампасси Владлена прокомментировала его потенциальный трансфер в «Локомотив». Футболистом интересуются и другие клубы РПЛ.

«Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Вариант с «Реймсом» в 2020-м? Планировали играть в «Шахтере», мечтали об этом. Но так как там сейчас пять человек на место, шанса пришлось бы ждать очень долго. Жизнь футболиста слишком короткая, нужно жить сегодня. «Локомотив» – хороший клуб.

Неправда, что Марк слабохарактерный. Он легко находит общий язык со всеми. Он скромный, но не замкнутый. Просто не болтает лишний раз. Спокойно общается и с бразильцами из «Шахтера» и с нашими ребятами, и с другими в «Мариуполе».

Самая главная задача для него – играть и прогрессировать. Это его мечта, он к этому идет. У Марка сильный характер. Пусть доказывает все не языком, а своим умением на футбольном поле.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра – если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно», – сказала мама игрока.

  • Мампасси – воспитанник «Шахтера».
  • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
  • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство. По информации инсайдера Сергея Егорова, москвичи будут платить Мампасси 0,5 миллиона евро в год.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Шахтер Мариуполь Мампасси Марк
Комментарии (5)
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Hektor 84
1636838123
А что по поводу трансфера в Локо думает бабушка мампаси?
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Hektor 84
1636838242
Если такой талантливый то почему Реймс его не забрал? И чего ехать в наше болото? Почему не в Европу? Отмыв бабла по любому.
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vladimir-7
1636870555
Сейчас батька шаровары снимет и покажет маме и сыну "паровоз".
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