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    Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси интересен не только «Локомотиву», который готов заплатить за него 4 миллиона евро.

    По информации Sport24, в число претендентов на 18-летнего футболиста также входят «Зенит» и «Динамо».

    По словам агента украинца, его клиент привлек внимание четырех российских топ-клубов.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +22627

      vladimir-7 8 минут назад

      Агент монпансье, а где четвертый топ-клуб России? Агент решил узнать цену игроку Марку Мампаси, стартовую он озвучил в 4 млн.

      0
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      Рейтинг: +1120

      Sancho010365 18 минут назад

      Поколения меняются, в Шахтёре сейчас сильная украинская молодёжь нападающих, в Динамо К. защитники. Вывод, - значит хорошая школа в Украине есть! А в Мариуполе неплохой подбор игроков Шахтёра, хочу по прежнему, чтобы на футболистов Украины обратил внимание Галицкий Сергей Николаевич.

      0
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      Рейтинг: +47571

      MaxRnD 47 минут назад

      Кроме 5-и новостей о Момпаси, в которых по сути только слова переставляются местами, футбольная жизнь на планете замерла ?
      По ходу новостников на бомбе оптимизировали также, как и 2-мя годами ранее конкурс прогнозов

      0
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      Рейтинг: +54123

      portero 1 час назад

      Настоящий Шахтёр, тёмненький. Кто больше заплатит там и будет, а вдруг там как за Захаряном очередь из всех топ клубов , ну тогда нашим ничего не светит. Да и политики еще не прознали, что в РПЛ на заработки имеет желание уехать....

      2
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      Рейтинг: +14915

      Garrincha58 1 час назад

      этот мампасси не нужен какому то Мариуполю за то нужен нам и за него драчька

      0
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      Рейтинг: +68130

      insider_retro 1 час назад

      Пока клубы будут спорить, агент вальяжно решит с кого ему больше денег срубить...

      4
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      Рейтинг: +2117

      SunRomeS 1 час назад

      11:59 «Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство
      12:47 Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси
      Так купил его Локо или еще не купил? Никакой хронологии и логики в размещении статей.

      0
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      Рейтинг: +8361

      Alekxei Z. > SunRomeS 1 час назад

      Какая тут логика , Бомбардир от фонаря перепечатывает всё подряд. Сливной бочёк.

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      Рейтинг: +392

      Октавиус > SunRomeS 1 час назад

      Локо объявил? Нет! Остальное инсайды. Если дал одну инфу, не давать другую? Очень логично, лишь бы побубнеть

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