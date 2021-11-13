Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси

Агент монпансье, а где четвертый топ-клуб России? Агент решил узнать цену игроку Марку Мампаси, стартовую он озвучил в 4 млн.
Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси интересен не только «Локомотиву», который готов заплатить за него 4 миллиона евро.
По информации Sport24, в число претендентов на 18-летнего футболиста также входят «Зенит» и «Динамо».
По словам агента украинца, его клиент привлек внимание четырех российских топ-клубов.
- Мампаси – воспитанник «Шахтера».
- Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
- «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство.