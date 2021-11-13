Sport24: «Зенит» и «Динамо» поспорят с «Локомотивом» за Мампаси

Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси интересен не только «Локомотиву», который готов заплатить за него 4 миллиона евро.

По информации Sport24, в число претендентов на 18-летнего футболиста также входят «Зенит» и «Динамо».

По словам агента украинца, его клиент привлек внимание четырех российских топ-клубов.