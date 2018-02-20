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    CAS отклонил апелляцию «Динамо» Киев по делу «Мариуполя»

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию киевского «Динамо» к Федерации футбола Украины относительно спора с «Мариуполем». «Динамо» отказано в иске в полном объеме. Само решение включает в себя пять пунктов, которые приведены ниже:

    1. Апелляция «Динамо» Киев, которая была направлена в CAS 8 декабря 2017 года на решение апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года, отклонена.

    2. Решения апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года подтверждены.

    3. Все расходы на арбитраж должны быть разделены между сторонами в равных долях.

    4. Стороны самостоятельно оплачивают юридические расходы, связанные с рассмотрением дела.

    5. Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

    Напомним, что спор возник из-за того, что Дисциплинарный комитет ФФУ снял с «Динамо» три очка за неявку на матч в Мариуполь с местной командой из-за опасений за безопасность футболистов из-за гражданского конфликта в этой части страны. Апелляционный комитет ФФУ подтвердил это решение, после чего киевляне обратились в CAS.

    Источник: ua.tribuna

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    20.02.2018 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 февраля 2018, 12:33

      ссыкунов везде не жалуют...

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