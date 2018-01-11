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  • «Мариуполь»: «Динамо» не удастся купить CAS за шубы и деньги»

«Мариуполь»: «Динамо» не удастся купить CAS за шубы и деньги»

11 января 2018, 07:08
6

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев пообещал лично следить за ходом судебного процесса в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), где рассматривается апелляция киевского «Динамо» на результат встречи с «Мариуполем». Ранее КДК ФФУ присудил киевлянам техническое поражение за неявку на выездной матч седьмого тура. CAS отложил дело до середины февраля.

«За нами будет правда, мы победим в этом суде безоговорочно. Решение КДК было справедливым, апелляционный комитет ФФУ это подтвердил, и Лозанна, уверен, примет решение не в пользу «Динамо».

Я лично буду присутствовать на заседании, мы будем внимательно следить за ходом судебного процесса, чтобы избежать каких-либо манипуляций и подвохов со стороны «Динамо». Купить победу за шубы и деньги, как в былые времена, им не удастся», – приводит слова Журавлева mrpl.city.

Напомним, что в 1995 году «Динамо» было снято с участия в Лиги чемпионов и дисквалифицировано на три года (позже срок был сокращен до одного года) за то, что представители клуба перед матчем с «Панатинаикосом» пытались подкупить арбитра Антонио Лопес Ньето, который написал рапорт об этом. Ему была предложена взятка в виде пары норковых шуб и 30 тысяч долларов.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Мариуполь Динамо К
Комментарии (6)
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Parham
1515644044
А про историю 95-го года я не знал!
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Отчаянный Пердун
1515645440
Мало давали! надо было ещё Сало предложить!
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Karpathian
1515647337
ФФФФФУУУУУУ )))))))))))))))))))))))
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