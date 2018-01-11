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    «Мариуполь»: «Динамо» не удастся купить CAS за шубы и деньги»

    Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев пообещал лично следить за ходом судебного процесса в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), где рассматривается апелляция киевского «Динамо» на результат встречи с «Мариуполем». Ранее КДК ФФУ присудил киевлянам техническое поражение за неявку на выездной матч седьмого тура. CAS отложил дело до середины февраля.

    «За нами будет правда, мы победим в этом суде безоговорочно. Решение КДК было справедливым, апелляционный комитет ФФУ это подтвердил, и Лозанна, уверен, примет решение не в пользу «Динамо».

    Я лично буду присутствовать на заседании, мы будем внимательно следить за ходом судебного процесса, чтобы избежать каких-либо манипуляций и подвохов со стороны «Динамо». Купить победу за шубы и деньги, как в былые времена, им не удастся», – приводит слова Журавлева mrpl.city.

    Напомним, что в 1995 году «Динамо» было снято с участия в Лиги чемпионов и дисквалифицировано на три года (позже срок был сокращен до одного года) за то, что представители клуба перед матчем с «Панатинаикосом» пытались подкупить арбитра Антонио Лопес Ньето, который написал рапорт об этом. Ему была предложена взятка в виде пары норковых шуб и 30 тысяч долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 07:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 января 2018, 08:08

      ФФФФФУУУУУУ )))))))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Karpathian 11 января 2018, 10:23

      не фууууууууууу а ффу))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > sobaka120982 19 января 2018, 08:10

      ну примерно одно и то же)))

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 января 2018, 07:37

      Мало давали! надо было ещё Сало предложить!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 января 2018, 07:14

      А про историю 95-го года я не знал!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Parham 21 января 2018, 23:00

      А никакой истории и не было...........всё это враньё придуманное судьёй........хотел взятку а ему никто не дал , и просто облил грязью Динамо Киев..........КЛУБ СПЕРВА С ЕГО СЛОВ ОТСТРАНИЛИ ОТ УЧАСТИЯ В ЕВРОКУБКАХ..........а когда поняли что врёт .......вернули команду назад.........так что не надо грязи и дураков слушать.........

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