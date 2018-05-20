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    УПЛ. «Заря» проиграла «Ворскле», «Верес сыграл вничью с «Мариуполем»

    В матчах заключительного 32-го тура УПЛ «Ворскла» на своем поле победила «Зарю», а «Мариуполь» в гостях разделил очки с «Вересом».

    По итогам чемпионата «Ворскла» финишировала третьей и вышла в групповой раунд Лиги Европы. «Заря» и «Мариуполь» сыграют в квалификации турнира.

    Чемпионат Украины. Плей-офф. 32 тур

    Ворскла (Полтава) – Заря (Луганск) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кулач, 66; 2:0 – Васин, 90+3.

    Верес (Ривне) – Мариуполь – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кожанов, 61; 1:1 – Диденко, 79.

    Удаление: Симинин, 87 – нет.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 19:18
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