Киев могли лишить финала Лиги чемпионов из-за «дела Мариуполя»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что его страну хотели лишить проведения финала Лиги чемпионов в текущем сезоне. Виной могло послужить «дело Мариуполя».

«Изначально наша заявка на проведение финала была не без изъянов. Безопасность, состояние стадиона, городская инфраструктура — все это вызывало вопросы у УЕФА, хотя, казалось бы, совсем недавно в Киеве прошел финал Евро-2012.

Надо сказать, что дважды мы были очень близки к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов. Последний раз — когда возникло «мариупольское дело». У меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну?

Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Александром Чеферином. Пытался убедить их, что у нас все получится. В итоге все закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую», – сказал функционер.

Финал состоится 26 мая.