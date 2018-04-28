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Киев могли лишить финала Лиги чемпионов из-за «дела Мариуполя»

28 апреля 2018, 07:39
6

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что его страну хотели лишить проведения финала Лиги чемпионов в текущем сезоне. Виной могло послужить «дело Мариуполя».

«Изначально наша заявка на проведение финала была не без изъянов. Безопасность, состояние стадиона, городская инфраструктура — все это вызывало вопросы у УЕФА, хотя, казалось бы, совсем недавно в Киеве прошел финал Евро-2012.

Надо сказать, что дважды мы были очень близки к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов. Последний раз — когда возникло «мариупольское дело». У меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну?

Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Александром Чеферином. Пытался убедить их, что у нас все получится. В итоге все закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую», – сказал функционер.

Финал состоится 26 мая.

Источник: Matchday.ua
Лига чемпионов Украина. Плей-офф Мариуполь Динамо К
Комментарии (6)
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vladik12
1524892238
Да его в принципе надо было лишать. Страна бедствует, а они, видите ли, финал решили провести.
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VIPded
1524899259
Зря не лишили. Ну а теперь, конечно, желаю безпроблемного проведения. Донбасс - лучший!!!
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vladimir-7
1524900742
Не лишили, но всё таки успеют лишить и это будет правильно, зачем рисковать.
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Nimnul
1524902518
Такое впечатление,что комменты пишут жертвы изнасилования бандеровцами. Вы чё,при чем финал ЛЧ и политика дебильного руководства Украины? Если у власти уроды,это не значит,что страну нужно лишать финала ЛЧ. Или ЧМ.
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