«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ

Эмм... Почему Сараево - БАТЭ?
Русенборг же обыграл их 2-0 в ответной игре о_О
Завершились все ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Таким образом, определились все пары следующей стадии турнира.
«Сутьеска» – «Линфилд»
«Маккаби» (Тель-Авив) – «Судува»
«Арарат-Армения» – «Сабуртало»
«Рига» – ХИК
«Лудогорец» – «Нью-Сейнтс»
«Сараево» – БАТЭ
«Дюделанж» – «Калью»
«Астана» – «Валетта»
«Шериф» – «АИК»
«Слован» – «Дандолк»
«Норрчепинг» – «Хапоэль» (Беэр-Шева)
«Торино» – «Шахтeр» (Солигорск)
«Антверпен» – «Виктория»
«Аустрия» – «Аполлон»
«Фейеноорд» – «Динамо» (Тбилиси)
«Брондбю» – «Брага»
«Мольде» – «Арис»
«Локомотив» (Пловдив) – «Страсбур»
«Тун» – «Спартак» (Москва)
«ФКСБ» – «Млада Болеслав»
«Пюник» – «Вулверхэмптон»
«Мидтьюланн» – «Рейнджерс»
«Мариуполь» – «АЗ Алкмаар»
АЕК (Ларнака) – «Гент»
«Легия» – «Атромитос»
«Хаугесунд» – ПСВ
«Риека» – «Абердин»
«Вентспилс» – «Гимарайнш»
«Вадуц» – «Айнтрахт» (Франкфурт)
«Партизан» – «Йени Малатьяспор»
«Мальме» – «Зриньски Мостар»
ЦСКА (София) – «Заря»
«Нефтчи» – «Бней Иегуда»
«Люцерн» – «Эспаньол»
«Спарта» – «Трабзонспор»
«Университатя» (Крайова) – АЕК (Афины)