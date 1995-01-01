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    «Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ

    Завершились все ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Таким образом, определились все пары следующей стадии турнира.

    «Сутьеска» – «Линфилд»

    «Маккаби» (Тель-Авив) – «Судува»

    «Арарат-Армения» – «Сабуртало»

    «Рига» – ХИК

    «Лудогорец» – «Нью-Сейнтс»

    «Сараево» – БАТЭ

    «Дюделанж» – «Калью»

    «Астана» – «Валетта»

    «Шериф» – «АИК»

    «Слован» – «Дандолк»

    «Норрчепинг» – «Хапоэль» (Беэр-Шева)

    «Торино» – «Шахтeр» (Солигорск)

    «Антверпен» – «Виктория»

    «Аустрия» – «Аполлон»

    «Фейеноорд» – «Динамо» (Тбилиси)

    «Брондбю» – «Брага»

    «Мольде» – «Арис»

    «Локомотив» (Пловдив) – «Страсбур»

    «Тун» – «Спартак» (Москва)

    «ФКСБ» – «Млада Болеслав»

    «Пюник» – «Вулверхэмптон»

    «Мидтьюланн» – «Рейнджерс»

    «Мариуполь» – «АЗ Алкмаар»

    АЕК (Ларнака) – «Гент»

    «Легия» – «Атромитос»

    «Хаугесунд» – ПСВ

    «Риека» – «Абердин»

    «Вентспилс» – «Гимарайнш»

    «Вадуц» – «Айнтрахт» (Франкфурт)

    «Партизан» – «Йени Малатьяспор»

    «Мальме» – «Зриньски Мостар»

    ЦСКА (София) – «Заря»

    «Нефтчи» – «Бней Иегуда»

    «Люцерн» – «Эспаньол»

    «Спарта» – «Трабзонспор»

    «Университатя» (Крайова) – АЕК (Афины)

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4141

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Эмм... Почему Сараево - БАТЭ?
      Русенборг же обыграл их 2-0 в ответной игре о_О

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