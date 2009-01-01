Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины»

    «Карпаты» исключат из УПЛ за отказ от участия в матче 24-го тура против «Мариуполя», рассказал исполнительный директор лиги Евгений Дикий.

    «Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Есть у нас два решения о том, что матчи дважды не состоялись. Мы все прекрасно понимаем, что «Карпаты» будут исключены из УПЛ. Возможно, против клуба будут введены финансовые санкции, а в остальных матчах будет расписан плюс/минус. «Карпатам» будут засчитаны технические поражения, а их соперникам — победы».

    Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ – 1 миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, показали бы мировые соглашения, то все бы пошли навстречу Карпатам и дали бы им аттестат. Если «Карпаты» лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов», – сказал функционер.

    • В начале июня в «Карпатах» было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом.
    • Клуб занимает в УПЛ последнее место.

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +125

      mama1991 1 час назад

      европейской стране, европейский футбол...

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77634
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru