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  • Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины»

Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины»

6 июля 2020, 16:04

«Карпаты» исключат из УПЛ за отказ от участия в матче 24-го тура против «Мариуполя», рассказал исполнительный директор лиги Евгений Дикий.

«Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Есть у нас два решения о том, что матчи дважды не состоялись. Мы все прекрасно понимаем, что «Карпаты» будут исключены из УПЛ. Возможно, против клуба будут введены финансовые санкции, а в остальных матчах будет расписан плюс/минус. «Карпатам» будут засчитаны технические поражения, а их соперникам — победы».

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ – 1 миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, показали бы мировые соглашения, то все бы пошли навстречу Карпатам и дали бы им аттестат. Если «Карпаты» лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов», – сказал функционер.

  • В начале июня в «Карпатах» было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом.
  • Клуб занимает в УПЛ последнее место.

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-лига Карпаты Мариуполь
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