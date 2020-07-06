Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины»

«Карпаты» исключат из УПЛ за отказ от участия в матче 24-го тура против «Мариуполя», рассказал исполнительный директор лиги Евгений Дикий.

«Завтра мы передаем официальное обращение в КДК. Есть у нас два решения о том, что матчи дважды не состоялись. Мы все прекрасно понимаем, что «Карпаты» будут исключены из УПЛ. Возможно, против клуба будут введены финансовые санкции, а в остальных матчах будет расписан плюс/минус. «Карпатам» будут засчитаны технические поражения, а их соперникам — победы».

Процедурой аттестации сейчас занимается УАФ, но у Карпат есть задолженность и перед УПЛ – 1 миллион гривен. И все же, если бы клуб показал пути погашения этих долгов, показали бы мировые соглашения, то все бы пошли навстречу Карпатам и дали бы им аттестат. Если «Карпаты» лишат профессионального статуса, то все игроки львовского клуба получат статус свободных агентов», – сказал функционер.