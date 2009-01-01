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    Sport Arena: 26 человек в «Карпатах» заразились коронавирусом

    Во львовских «Карпатах» у 26 человек диагностировали коронавирус, сообщает Sport Arena.

    По информации журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука, из инфицированных 11 человек – футболисты, 15 – тренеры и персонал.

    • Запланированный на воскресенье матч 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем» пришлось отменить.
    • Сообщалось, что у нескольких футболистов и сотрудников львовского клуба диагностировали коронавирус.
    • Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

    Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом

    Источник: Sport Arena

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1854

      serhio80 1 час назад

      Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

      30 июня 2038 года?) у кастрюлеголовых отдельный календарь?)

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