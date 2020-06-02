Sport Arena: 26 человек в «Карпатах» заразились коронавирусом

Во львовских «Карпатах» у 26 человек диагностировали коронавирус, сообщает Sport Arena.
По информации журналиста «Футбольного формата» Олега Ящука, из инфицированных 11 человек – футболисты, 15 – тренеры и персонал.
- Запланированный на воскресенье матч 24-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем» пришлось отменить.
- Сообщалось, что у нескольких футболистов и сотрудников львовского клуба диагностировали коронавирус.
- Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом
Источник: Sport Arena
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