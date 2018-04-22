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    УПЛ. «Динамо» разгромило «Верес», «Заря» обыграла «Мариуполь»

    В матче 28-го тура УПЛ «Динамо» обыграло «Верес» со счетом 4:1.

    Киевляне набрали 63 очка и сократили отставание до «Шахтера» до трех очков.

    «Верес» с 33 очками идет шестым.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 28-й тур

    Заря – Мариуполь – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мишнев, 30; 1:1 – Иури, 67; 2:1 – Гордиенко, 76; 3:1 – Громов, 90+3.

    Удаление: нет – Кирюханцев, 81.

    Верес – Динамо – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гармаш, 14; 0:2 – Беседин, 47; 1:2 – Сезар, 52; 1:3 – Беседин, 53; 1:4 – Гонсалес, 90+3.

    Олимпик – Карпаты – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Швед, 22; 0:2 – Карраскаль, 58.

    Нереализованный пенальти: нет – Швед, 45+5.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 19:03
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