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Заря - Мариуполь

22.04.2018, Воскресенье, 14:00 мск Луганск, стадион Авангард Украина. Плей-офф, 28 тур Заря - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
23 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Заря
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:5 Заря
2 тур
23 июля, воскресенье 19:30 Заря 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
7 марта, суббота 15:00 Мариуполь 2:1 Заря
3 тур
11 августа, понедельник 22:00 Заря 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Заря 3:0 Мариуполь
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Заря
14 тур
4 ноября, воскресенье 15:30 Заря 2:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
31 марта, суббота 17:00 Заря 2:2 Мариуполь
10 тур
17 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 2:2 Заря
6 тур
13 августа, пятница 20:00 Заря 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Мариуполь 1:0 Заря
11 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Заря 3:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
14 тур
8 ноября, суббота 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 10 9 1 0 22:5 +17 28
2. Шахтер Дн 10 8 0 2 20:6 +14 24
3. Ворскла 10 3 3 4 9:13 -4 12
4. Заря 10 3 1 6 6:16 -10 10
5. Мариуполь 10 1 4 5 8:14 -6 7
6. Верес 10 0 3 7 2:13 -11 3
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