Заря - Мариуполь

|23 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Мариуполь
|0:0
|Заря
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:5
|Заря
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|19:30
|Заря
|1:1
|Мариуполь
|16 тур
|7 марта, суббота
|15:00
|Мариуполь
|2:1
|Заря
|3 тур
|11 августа, понедельник
|22:00
|Заря
|1:0
|Мариуполь
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Заря
|3:0
|Мариуполь
|9 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:0
|Заря
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|1:2
|Заря
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|15:30
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|25 тур
|31 марта, суббота
|17:00
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|10 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:1
|Заря
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Мариуполь
|2:2
|Заря
|6 тур
|13 августа, пятница
|20:00
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|26 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Мариуполь
|1:0
|Заря
|11 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Заря
|3:2
|Мариуполь
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|10
|9
|1
|0
|22:5
|+17
|28
|2.
|Шахтер Дн
|10
|8
|0
|2
|20:6
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|3
|3
|4
|9:13
|-4
|12
|4.
|Заря
|10
|3
|1
|6
|6:16
|-10
|10
|5.
|Мариуполь
|10
|1
|4
|5
|8:14
|-6
|7
|6.
|Верес
|10
|0
|3
|7
|2:13
|-11
|3