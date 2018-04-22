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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 22 апреля 2018
Заря
22.04.2018, воскресенье, 14:00
Украина. Плей-офф, группа A, 28 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
76'
А. Гордиенко
90+3'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
ГОЛ! 2:0!
А. Громов
90'
+3
87'
Желтая карточка
Д. Дедечко
81'
Желтая карточка
А. Тотовицкий
ГОЛ! 1:0!
А. Гордиенко
76'
Начало матча
Статистика матча Заря - Мариуполь
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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