Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война»

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался о своем отношении к России.

«Есть страны, которые ведут войны на территории нескольких государств. Правительства этих государств официально разрешают применение военной силы на территории других стран. Это я про Россию.

В этом вопросе у меня нет качелей. А может, все-таки Путин не плохой? Да плохой. Плохой.

Когда я в 2016 году приехал в Мариуполь, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии парней, которые погибли при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ними общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают.

Как это не плохой? Как это не война? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной.

Какая гражданская война? Вот мне три дня назад попался ролик в фейсбуке: чудак из российской Госдумы выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это что, гражданский конфликт? Да хрен там валялся», – высказался Худжамов.

