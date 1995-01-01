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    Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война»

    Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался о своем отношении к России.

    «Есть страны, которые ведут войны на территории нескольких государств. Правительства этих государств официально разрешают применение военной силы на территории других стран. Это я про Россию.

    В этом вопросе у меня нет качелей. А может, все-таки Путин не плохой? Да плохой. Плохой.

    Когда я в 2016 году приехал в Мариуполь, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии парней, которые погибли при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ними общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают.

    Как это не плохой? Как это не война? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной.

    Какая гражданская война? Вот мне три дня назад попался ролик в фейсбуке: чудак из российской Госдумы выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это что, гражданский конфликт? Да хрен там валялся», – высказался Худжамов.

    Источник: Sportarena

    Sportarena.com – украинский новостной сайт о спорте. Редакция находится в Киеве.

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +131

      Олег1204 31 минуту назад

      Не нравится новости, вон, есть украинский футбол, там долбитесь в десна с хохлами, а здесь нечего ныть.

      0
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      Рейтинг: +65

      Babon01 34 минуты назад

      Здесь не место встречи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Axe111 35 минут назад

      Шикарная футбольная новость,просто ********* ресурс ********

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1733

      Борат 37 минут назад

      Ну так бери автомат гранату и вперёд на Москву! Вот умора!!!

      0
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      Рейтинг: +1847

      absent32 45 минут назад

      Админа на мыло... Бомбардировщики удалите эту новость!!!

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      Рейтинг: +131

      Олег1204 > absent32 35 минут назад

      Политика страуса до добра не доведёт. Чувак, это правда жизни.

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      Рейтинг: +399

      kolyma999 46 минут назад

      Видать не очень у него в футболе прёт то,раз решил пропиариться таким способом.А так...раз война,так раздупляйтесь,объявляйте и воюйте

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      Рейтинг: +1395

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Бомбардир, вот для чего вы это сливаете ??? Зачем ещё больше разжигать неприязнь ? У каждого есть своё мнение по конфликту в Донбассе, но это спортивный сайт и давайте лучше о футболе говорить

      3
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      Рейтинг: +11464

      ВетеR 54 минуты назад

      Зачем на спортивном ресурсе эта информация ????
      Нужен срач ???

      2
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      Рейтинг: +8138

      KLIM777 56 минут назад

      Раздавите трактором этого балобола.

      Как может чувак из госдумы (с учетом того, что в госдуме просто так просиживают штаны) дать разрешение на использование военных сил на территории Украины. Худжамова на лечение. Опухоль запущенная.

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      Рейтинг: +1395

      Alekxei Z. > KLIM777 46 минут назад

      Ну не один чувак, а партия "ЕдРос", тебе от этого лучше ?
      Другое дело , что здесь не место обсуждать эту проблему и Бомбардир опускает себя до федеральных ТВ каналов.
      Печально !

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      Рейтинг: +3015

      САДЫЧОК > KLIM777 46 минут назад

      Чувак , игнорируй политику на этом ресурсе !

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