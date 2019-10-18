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  • Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война»

Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война»

18 октября 2019, 08:59
31

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов высказался о своем отношении к России.

«Есть страны, которые ведут войны на территории нескольких государств. Правительства этих государств официально разрешают применение военной силы на территории других стран. Это я про Россию.

В этом вопросе у меня нет качелей. А может, все-таки Путин не плохой? Да плохой. Плохой.

Когда я в 2016 году приехал в Мариуполь, здесь стояли лайтбоксы с рекламой. Там были фотографии парней, которые погибли при обороне Мариуполя. Очень много молодых пацанов, наши ультрасы воевали, я с ними общался, с харьковскими. Реально каждый день убивают.

Как это не плохой? Как это не война? Это война самая настоящая. Уже пора раздуплиться, что это война. А не называть это сторонами конфликта или гражданской войной.

Какая гражданская война? Вот мне три дня назад попался ролик в фейсбуке: чудак из российской Госдумы выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Это что, гражданский конфликт? Да хрен там валялся», – высказался Худжамов.

Источник: Sportarena

Sportarena.com – украинский новостной сайт о спорте. Редакция находится в Киеве.

Украина. Премьер-лига Мариуполь
Комментарии (31)
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ВетеR
1571378649
Зачем на спортивном ресурсе эта информация ???? Нужен срач ???
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kolyma999
1571379153
Видать не очень у него в футболе прёт то,раз решил пропиариться таким способом.А так...раз война,так раздупляйтесь,объявляйте и воюйте
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absent32
1571379209
Админа на мыло... Бомбардировщики удалите эту новость!!!
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Axe111
1571379780
Шикарная футбольная новость,просто ********* ресурс ********
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arrivalgist
1571383213
Да уж давно дупла свои оголили такие придурки, штаны все не одеть никак. Вместе с Путиным все в войнушки играете, как дети малые, а народ страдает.
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Argon
1571388074
чудак из российской Госдумы выступает, и они дают разрешение на использование военных сил на территории Украины. Разве Госдума рассматривала вопрос применения войск на территории Украины? Про Сирию помню, про Украину вроде речи не было.
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САДЫЧОК
1571389157
В ж..у политику !
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olebar73
1571401590
Давайте всех дворовых вратарей хохляндии цитировать,мля...
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Чец
1571404968
Опять политика, нигде от нее не спрятаться. Вы еще Соловьева пригласите, он нам с пеной у рта будет рассказывать--как политика влияет на футбол.
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Retiremen_VMF
1571408374
Ресурс начал заниматься политикой? Пока писать ннада пробовать без ошибок, или проверять за тем кто пишет с ошибками. И про футбол писать, а не переть мусорную инфу сюда.
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