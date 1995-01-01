Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|18
|15
|2
|1
|49:10
|+39
|47
|2.
|Динамо К
|18
|14
|3
|1
|47:9
|+38
|45
|3.
|Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35:17
|+18
|40
|4.
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37:19
|+18
|36
|5.
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30:18
|+12
|33
|6.
|Александрия
|18
|7
|5
|6
|19:16
|+3
|26
|7.
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22:27
|-5
|25
|8.
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14:23
|-9
|24
|9.
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15:20
|-5
|23
|10.
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17:29
|-12
|19
|11.
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16:21
|-5
|18
|12.
|Львов
|18
|4
|5
|9
|14:30
|-16
|17
|13.
|Черноморец Од
|18
|3
|5
|10
|20:40
|-20
|14
|14.
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13:28
|-15
|13
|15.
|Минай
|18
|1
|7
|10
|12:30
|-18
|10
|16.
|Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21:44
|-23
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|9
|8
|0
|1
|29:7
|+22
|24
|2.
|Днепр-1
|9
|8
|0
|1
|22:8
|+14
|24
|3.
|Ворскла
|10
|6
|3
|1
|22:8
|+14
|21
|4.
|Динамо К
|9
|6
|2
|1
|22:3
|+19
|20
|5.
|Заря
|9
|6
|1
|2
|13:4
|+9
|19
|6.
|Верес
|9
|4
|4
|1
|8:5
|+3
|16
|7.
|Десна
|9
|4
|2
|3
|13:12
|+1
|14
|8.
|Колос
|10
|4
|1
|5
|9:12
|-3
|13
|9.
|Рух
|8
|3
|4
|1
|8:6
|+2
|13
|10.
|Александрия
|7
|4
|0
|3
|10:6
|+4
|12
|11.
|Металлист 1925
|8
|4
|0
|4
|12:14
|-2
|12
|12.
|Черноморец Од
|10
|2
|3
|5
|11:22
|-11
|9
|13.
|Ингулец
|8
|2
|2
|4
|7:11
|-4
|8
|14.
|Минай
|9
|1
|5
|3
|8:12
|-4
|8
|15.
|Львов
|10
|1
|4
|5
|7:16
|-9
|7
|16.
|Мариуполь
|9
|0
|0
|9
|9:25
|-16
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|9
|8
|1
|0
|25:6
|+19
|25
|2.
|Шахтер Дн
|9
|7
|2
|0
|20:3
|+17
|23
|3.
|Заря
|9
|5
|2
|2
|24:15
|+9
|17
|4.
|Днепр-1
|9
|5
|1
|3
|13:9
|+4
|16
|5.
|Александрия
|11
|3
|5
|3
|9:10
|-1
|14
|6.
|Ворскла
|8
|3
|3
|2
|8:10
|-2
|12
|7.
|Колос
|8
|3
|2
|3
|5:11
|-6
|11
|8.
|Десна
|9
|3
|2
|4
|9:15
|-6
|11
|9.
|Львов
|8
|3
|1
|4
|7:14
|-7
|10
|10.
|Мариуполь
|9
|2
|2
|5
|12:19
|-7
|8
|11.
|Верес
|9
|2
|1
|6
|7:15
|-8
|7
|12.
|Металлист 1925
|10
|2
|1
|7
|5:15
|-10
|7
|13.
|Рух
|9
|1
|2
|6
|8:15
|-7
|5
|14.
|Черноморец Од
|8
|1
|2
|5
|9:18
|-9
|5
|15.
|Ингулец
|9
|1
|2
|6
|6:17
|-11
|5
|16.
|Минай
|9
|0
|2
|7
|4:18
|-14
|2