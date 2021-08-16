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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Черноморец
Мариуполь - Черноморец: обзор матча 16 августа 2021
Мариуполь
16.08.2021, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Черноморец
13'
А. Кулаков
82'
Д. Мишнев (П)
17'
Н. Михайленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Черноморец
Желтая карточка
А. Кулаков
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мишнев
82'
Желтая карточка
Б. Вьюнник
78'
73'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Н. Михайленко
62'
Желтая карточка
Г. Цитаишвили
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
А. Кащук
62'
46'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
Б. Белошевский
Замена
Н. Петерман
️️️️
M. Khromey
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
Н. Михайленко
ГОЛ! 1:0!
А. Кулаков
Пас отдал
M. Khromey
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Черноморец
17
Денис Кузик
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
6
Богдан Белошевский
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
1-3-5
1
Кудрик
44
Чоботенко
19
15
Мишнев
21
Клименко
95
Стасюк
7
Микитишин
7
Кащук
27
Очеретко
23
Мампасси
1-3-1-5
17
Кузик
10
Авагимян
6
Кадири
91
Михайленко
14
Цитаишвили
12
Кучерук
37
Дубко
11
Исаенко
22
Путря
6
Белошевский
19
1
Петерман
1
Петерман
19
7
Кащук
27
Вьюнник
27
Вьюнник
7
Кащук
91
Михайленко
14
Кравченко
14
Кравченко
91
Михайленко
6
Белошевский
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
6
Белошевский
Остались в запасе
Мариуполь
Черноморец
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Мариуполь - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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