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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 18 сентября 2021
Мариуполь
18.09.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
18'
Д. Сикан
20'
М. Мудрик
53'
Тете
77'
Г. Судаков
80'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
Желтая карточка
S. Mykytsey
90'
+1
80'
ГОЛ! 0:5!
Г. Судаков
Пас отдал
Е. Конопля
77'
ГОЛ! 0:4!
Г. Судаков
Пас отдал
В. Корниенко
63'
Замена
М. Соломон
️️️️
М. Мудрик
59'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Патрик
59'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Степаненко
58'
Замена
В. Бондарь
️️️️
Марлон
53'
ГОЛ! 0:3!
Тете
Пас отдал
Е. Конопля
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Мудрик
Пас отдал
Е. Конопля
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сикан
Пас отдал
А. Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
0
M. Kozytsky
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
0
I. Koshkosh Arkadiiovych
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
2-1-3
1
Кудрик
1
Петерман
3
21
Клименко
0
10
Плакса
0
4-1-3-2
30
Пятов
22
Конопля
6
Марлон
44
Витао
9
Корниенко
27
Степаненко
11
Тете
19
Бондаренко
27
Мудрик
14
Сикан
10
Патрик
6
Марлон
5
Бондарь
5
Бондарь
6
Марлон
27
Степаненко
8
Антонио
8
Антонио
27
Степаненко
10
Патрик
8
Судаков
8
Судаков
10
Патрик
27
Мудрик
10
Соломон
10
Соломон
27
Мудрик
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
Главный тренер
Александр Севидов
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
10
Марлос
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
8
Майкон
ЦП
10
Марлос
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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