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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 30 октября 2021
Мариуполь
30.10.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Динамо К
4'
Д. Мишнев (П)
6'
С. Сидорчук
29'
Н. Шапаренко
68'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
84'
Замена
А. Шабанов
️️️️
А. Караваев
84'
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
Замена
Н. Петерман
️️️️
Д. Топалов
78'
Желтая карточка
А. Кащук
77'
Замена
С. Спировски
️️️️
М. Чех
74'
72'
Замена
Витиньо
️️️️
К. де Пена
68'
ГОЛ! 1:3!
С. Сидорчук
64'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Т. Кедзиора
64'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Б. Вербич
Замена
Д. Удод
️️️️
А. Микитишин
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Вербич
30'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
29'
ГОЛ! 1:2!
Н. Шапаренко
Желтая карточка
А. Драмбаев
11'
6'
ГОЛ! 1:1!
С. Сидорчук
Пас отдал
Н. Шапаренко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мишнев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
2-5
12
Турбаевский
15
Мишнев
12
Топалов
6
Чех
7
Микитишин
27
Очеретко
0
95
Стасюк
4-3-3
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
20
Караваев
8
Сидорчук
29
Буяльский
10
Шапаренко
11
Цыганков
7
Вербич
14
де Пена
7
Микитишин
86
Удод
86
Удод
7
Микитишин
12
Топалов
1
Петерман
1
Петерман
12
Топалов
6
Чех
6
Спировски
6
Спировски
6
Чех
94
Кедзиора
18
Тымчик
18
Тымчик
94
Кедзиора
20
Караваев
31
Шабанов
31
Шабанов
20
Караваев
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
7
Вербич
19
Гармаш
19
Гармаш
7
Вербич
14
де Пена
28
Витиньо
28
Витиньо
14
де Пена
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
1
Олег Кудрик
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
15
Петар Босанчич
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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