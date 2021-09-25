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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Мариуполь
Александрия - Мариуполь: обзор матча 25 сентября 2021
Александрия
25.09.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Мариуполь
35'
М. Третьяков (П)
86'
О. Кожушко
25'
С. Спировски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Мариуполь
Замена
А. Демченко
️️️️
В. Одарюк
88'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
К. Дрышлюк
88'
ГОЛ! 2:1!
О. Кожушко
Пас отдал
К. Ковалец
86'
84'
Замена
A. Kholod
️️️️
K. Melichenko
Замена
О. Кожушко
️️️️
М. Третьяков
77'
74'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
А. Кулаков
74'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Д. Топалов
58'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Желтая карточка
К. Дрышлюк
57'
Замена
В. Бабогло
️️️️
А. Мельник
56'
Замена
C. Spinelli
️️️️
С. Гринь
46'
41'
Желтая карточка
М. Чех
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Третьяков
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Спировски
Желтая карточка
А. Мельник
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
6
Максим Чех
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
14
Александр Драмбаев
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
3-3-5
4
Дубра
11
Мирошниченко
9
Цуриков
6
Ковалец
75
Третьяков
50
Гринь
57
Мельник
8
Одарюк
8
Дрышлюк
5
Калюжный
31
Билык
3-5
1
Кудрик
15
Мишнев
6
Спировски
12
Топалов
23
Мампасси
7
Кащук
0
6
Чех
95
Стасюк
57
Мельник
4
Бабогло
4
Бабогло
57
Мельник
8
Одарюк
7
Демченко
7
Демченко
8
Одарюк
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
37
Рыбалка
8
Дрышлюк
75
Третьяков
7
Кожушко
7
Кожушко
75
Третьяков
50
Гринь
77
77
50
Гринь
12
Топалов
14
Драмбаев
14
Драмбаев
12
Топалов
0
9
9
0
10
Кулаков
27
Вьюнник
27
Вьюнник
10
Кулаков
Остались в запасе
Александрия
Мариуполь
25
Glib Bukhal
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
23
Юрий Копина
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Александрия - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
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